¡No va más! Hernán Crespo dejará de ser técnico de Sao Paulo

El Sao Paulo anunció este miércoles la salida "en común acuerdo" del técnico argentino Hernán Crespo, después de una serie de malos resultados que han dejado al equipo al borde del descenso en el Campeonato Brasileño. "En común acuerdo, Hernán Crespo deja el comando del Sao Paulo", informó el club paulista en sus redes sociales.



La decisión fue tomada después de una reunión entre el entrenador de 46 años y la directiva del Tricolor de Morumbí. Crespo asumió el banquillo del Sao Paulo en febrero pasado y empezó con buen pie con la conquista del Campeonato Paulista, uno de los torneos regionales más importantes de Brasil, que reúne a los mejores equipos del estado de Sao Paulo.

Sin embargo, no terminó de encauzar el rumbo en la Liga, donde actualmente marcha en la decimotercera posición, con 30 puntos, apenas tres por encima de los puestos de descenso a la Segunda División, después de 25 jornadas disputadas.



En los últimos cuatro encuentros la escuadra paulista no ha pasado del empate, lo que ha terminado por forzar su salida. De esta forma, Crespo deja el Sao Paulo después de ocho meses y 53 partidos, con un balance de 24 triunfos, 19 empates y 10 derrotas, según informó el club.



"El Sao Paulo agradece" a Crespo y su comisión técnica por "el trabajo y la dedicación mostradas durante todo el periodo en que defendieron nuestros colores, y por la conquista del título regional, triunfo que no se conseguía desde 2005", indicó la entidad. "De inmediato, el club abrirá un proceso para buscar un nuevo entrenador en el mercado", añadió.



Crespo, histórico goleador de la selección argentina, empezó su carrera de técnico en las categorías inferiores del Calcio italiano. Después regresó a su país para comandar al Banfield y, posteriormente, al Defensa y Justicia, en enero del año pasado. Con el Halcón ganó la Copa Sudamericana tras derrotar por 0-3 al Lanús, también de Argentina.



Nacido en la localidad de Florida, Crespo irrumpió como jugador en las categorías inferiores de River Plate, pero rápidamente dio el salto al fútbol italiano, donde se convirtió en una estrella internacional, con pasajes por Parma, Lazio, Inter, Milán y Genoa. También defendió los colores del Chelsea inglés.



