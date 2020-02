Qué lindo febrero: todo el fútbol para ver en el mes más corto del año

Febrero es el mes más corto del año, pero viene cargado de mucho fútbol para ver y disfrutar. En las diferentes competencias habrá mucho fútbol para ver, pues equipos colombianos serán protagonistas en la Liga o en las copas internacionales.



La Champions también empieza su complemento con los mejores equipos de Europa y la Europa League también tendrá participación de algunos colombianos.



Además, si Tolima y Medellín consiguen la clasificación a la siguiente fase de Libertadores se sumarán más partidos para ver en este mes.

3 de febrero

8:30 p.m.: Colombia vs. Brasil (Preolímpico sub-23)



4 de febrero

7:30 p.m.: Medellín vs Táchira (Copa Libertadores-fase previa)

7:30 p.m.: Macará vs Tolima (Copa Libertadores-fase previa)



5 de febrero

7:30 p.m.: Nacional vs. Huracán (Copa Suramericana-fase 2)



6 de febrero

7:30 p.m.: Millonarios vs. Always Ready (Copa Suramericana-fase 2)

8:30 p.m. Colombia vs. Argentina (Preolímpico sub-23)



8 de febrero

3:30 p.m.: Porto vs. Benfica (Liga de Portugal)

6:10 p.m.: Cali vs. América (Liga I-2020, fecha 4)

8:15 p.m.: Santa Fe vs. Junior (Liga I-2020, fecha 4)



9 de febrero

12:00 p.m.: Bayern vs. Leipzig (Bundesliga)

2:45 p.m.: Inter vs. Milan (Liga de Italia)

8:30 p.m. Colombia vs. Uruguay (Preolímpico sub-23)- aunque puede cambiar de horario.



11 de febrero

6:15 p.m.: Deportivo Táchira vs. Independiente Medellín (Copa Libertadores-fase previa)

7:30 p.m.: Deportes Tolima vs. Macará (Copa Libertadores-fase previa)

7:30 p.m.: Cali vs. River Plate (PAR) (Copa Suramericana-fase 2)



12 de febrero

2:45 p.m.: Inter vs. Napoli (Copa Italia-semifinal ida)

5:15 p.m.: Huachipato vs. Pasto (Copa Suramericana-fase 2)



13 de febrero

2:45 p.m.: Milan vs. Juventus (Copa Italia-semifinal ida)



15 de febrero

3:00 p.m.: Valencia vs. Atlético de Madrid (Liga de España)



16 de febrero

Sin horario y con la posibilidad de que cambie de día: América vs. Medellín (Liga I-2020, fecha 5)

Sin horario y con la posibilidad de que cambie de día: Nacional vs. Cali (Liga I-2020, fecha 5)

2:45 p.m.: Lazio vs. Inter (Serie A)



17 de febrero

3:00 p.m.: Chelsea vs. Manchester United (Premier League)



18 de febrero

3:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Liverpool (Champions League)

3:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. PSG (Champions League)



19 de febrero

3:00 p.m.: Atalanta vs. Valencia (Champions League)

3:00 p.m. Tottenham vs. Leipzig (Champions League)

5:15 p.m.: Nacional vs. Huracán (Copa Suramericana-fase 2)



20 de febrero

12:55 p.m.: Brujas vs. Manchester United (Europa League)

12:55 p.m.: Frankfurt vs. Salzburgo (Europa League)

12:55 p.m.: Bayer Leverkusen vs. Porto (Europa League)

3:00 p.m.: Roma vs. Gent (Europa League)

3:00 p.m.: Rangers vs. Sporting Braga (Europa League)

5:15 p.m.: Aways Ready vs. Millonarios (Copa Suramericana-fase 2)



22 de febrero

7:30 a.m.: Chelsea vs Tottenham (Premier League)

12:30 p.m. Leicester vs. Manchester City (Premier League)



23 de febrero

11:00 a.m.: Fenerbahce vs. Galatasaray (Liga de Turquía)

Sin horario y con la posibilidad de que cambie de día: Cali vs. Millonarios (Liga I-2020, fecha 6)

Sin horario y con la posibilidad de que cambie de día: Medellín vs. Nacional (Liga I-2020, fecha 6)

Sin horario y con la posibilidad de que cambie de día: Santa Fe vs. América (Liga I-2020, fecha 6)



25 de febrero

3:00 p.m.: Chelsea vs. Bayern (Champions League)

3:00 p.m.: Napoli vs. Barcelona (Champions League)

7:30 p.m.: River Plate (PAR) vs. Cali (Copa Suramericana-fase 2)



26 de febrero

12:00 p.m.: Sporting Braga vs. Rangers (Europa League)

3:00 p.m.: Lyon vs. Juventus (Champions League)

3:00 p.m.: Real Madrid vs. Manchester City (Champions League)

7:30 p.m.: Pato vs. Huachipato (Copa Suramericana-fase 2)



27 de febrero

12:55 p.m.: Gent vs. Roma (Europa League)

12:55 p.m.: Porto vs. Bayer Leverkusen (Europa League)

3:00 p.m.: Manchester United vs. Brujas (Europa League)

3:00 p.m.: Salzburgo vs. Frankfurt (Europa League)



29 de febrero

11:00 a.m. Zenit vs. Lokomotiv (Liga de Rusia)