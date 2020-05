Aterradora confesión: futbolista asesinó a su hijo, que tenía covid-19

Escalofriante. El fútbol turco se estremeció por un caso aterrador. Cevher Toktas, jugador del Bursa Yildirim Spor, confesó que asesinó a su hijo, de 5 años, porque “no lo quería”. El caso se presentó el pasado 23 de abril, todos pensaban que el pequeño había fallecido porque tenía coronavirus, pero el futbolista admitió que él cometió el crimen.



Toktas, volante de 32 años, describió cómo asesinó a su propio hijo en una aterradora confesión: “Puse una almohada en su cabeza y apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo, pero cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada”.



Según informó el diario turco ‘Daily Sabah’, Cevher Toktas ingresó a su hijo, Kasim, en un hospital de Bursa, en el noroeste de Turquía, el 23 de abril, después de tener tos y fiebre alta. Los médicos del hospital pusieron rápidamente en cuarentena al niño y al padre, ya que el niño mostró síntomas característicos de covid-19. El pequeño murió dos horas después de haber sido internado en la unidad de cuidados intensivos.



“Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental”, dijo el futbolista, quien ahora se expone a cadena perpetua, pues ese es el castigo máximo por ese delito, según las leyes de Turquía.