Futbolista fue asesinado durante un intento de robo: luto en Argentina

Tristes noticias en territorio argentino. Federico Potarski, futbolista del Berazategui de Cuarta División, fue asesinado de un disparo en la cabeza en la provincia de Buenos Aires durante un intento de robo, informaron este viernes fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en La Matanza, provincia de Buenos Aires, cuando el jugador de 29 años estaba trabajando como conductor para una aplicación de viajes particulares.



La Asociación del Fútbol Argentino expresó, a través de su presidente Claudio Tapia, su "más hondo pesar por la dolosa muerte del futbolista" y le envió sus condolencias a "familiares, amigos y compañeros en este difícil momento".



En declaraciones a la prensa, familiares del fallecido dijeron que creen que fue asesinado al intentar escapar de un robo.



"Fue un robo. No sé si tuvo la posibilidad de llegar a entregar al auto. Habrían hecho una llamada ficticia, de una persona que simuló ser la destinataria del viaje en auto pero que fue para una emboscada", añadió el periodista Alejandro Guindo, amigo de la víctima, a la prensa local.



El delantero Franco Niell, compañero de Potarski en Berazategui, anticipó esta mañana que el plantel tomó la decisión de no presentarse este sábado a jugar ante Real Pilar por la quinta jornada de la Primera C.