España toma cartas en Copa: alto riesgo para el Ceuta vs Barcelona

El FC Barcelona que viene de ser campeón en la Supercopa de España en Arabia Saudita tendrá que disputar la Copa del Rey durante la semana y el jueves 19 de enero, enfrentarán al modesto Ceuta en condición de visitante. Tras las polémicas declaraciones de Xavi Hernández mencionando que en el sorteo les tocó medirse al rival más sencillo del torneo, el entrenador del Ceuta señaló que no hay que faltarle el respeto a los rivales.



Con un panorama caliente entre el Ceuta y el FC Barcelona, la Comisión Nacional contra la Violencia española tomará cartas en el asunto y le pondrá seguridad máxima a los alrededores del estadio del club que tendrá su primer fogueo contra un equipo de tanta envergadura como son los catalanes. Un partido histórico con alertas en la previa y durante el juego.

La Comisión Nacional de Violencia, Racismo y Xenofobia de España puso alertas en este compromiso y lo puso como un enfrentamiento de alto riesgo dentro y fuera del estadio del Ceuta. Habrá un despliegue especial de personales de seguridad y de actores policiales en el recinto deportivo Alfonso Murube vigilando el espectáculo. No pasa solo por el tema caliente entre los directores técnicos, también por lo histórico que es el compromiso entre un club no profesional y uno que tiene un amplio palmarés.



No solo habrá un tema de preservar la seguridad de los jugadores, sino que también lo hacen por los temas sensibles del racismo que se ha visto bien marcado en los estadios de España, en especial con el expediente de la afición del Real Valladolid con el Real Madrid específicamente con Vinícius Jr, y en la Copa de la Reina con la delantera colombiana del Levante, Mayra Ramírez.