El desgarrador adiós de Centurión, a su novia fallecida trágicamente

Un día después de confirmarse la muerte de Melody Pasini, se conoció la reacción de su pareja, el futbolista Ricardo Centurión.

Visiblemente afectado, el jugador usó su cuenta de Instagram para enviar dos mensajes, uno para su querida novia y otro para los periodistas de su país.



En el primero deja ver todo su dolor por la desaparición de la joven, de 25 años, quien sufrió un infarto mientras conducía su automóvil en Buenos Aires. "Me voy a morir de tristeza, no es justo, por qué no me llevaste a mí, y hoy cómo hago para darte un último adiós, mi hermosa Melody", dijo, en medio del confinamiento por el coronavirus covid-19.

Mensaje de Ricardo Centurión Foto: Tomado de Instagram @adrianricardo1993

El otro mensaje fue para reprocharles a los periodistas que buscaban su reacción: "amanecimos con los periodistas en la puerta de la casa de mi abuela, por favor les pedimos que sean respetuosos y se retiren, queremos paz en estos momentos".



En Instagram el jugador de Vélez dedicó otro mensaje a su desaparecida novia: "Te voy a amar siempre mi amor".