Hubo fútbol en Argentina y Maradona se llevó las miradas de nuevo

Una vez más, Diego Maradona se llevó todas las miradas. En el amistoso de pretemporada que se disputó en el Nuevo Gasómetro entre San Lorenzo y Gimnasia LP, el DT del Lobo llegó al estadio siguiendo todos los protocolos de seguridad y llamó la atención con una máscara redonda. El ex capitán de la selección argentina apareció a los 8 minutos del primer tiempo acompañado de Diego Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda, también presente en Bajo Flores. El primer encuentro terminó en un empate sin goles, mientras que los suplentes jugaron en un segundo turno.

Llegó de otro planeta. Es Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/EC1V53umkp — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) September 30, 2020

Una vez que se acomodó en el banco, Maradona estuvo al lado del entrenador alterno de Gimnasia, Sebastián Méndez, y utilizó alcohol en spray para higienizarse. Poco después, en el entretiempo, Diego fue saludado por el presidente del Ciclón, Marcelo Tinelli, con quien se estrechó en un abrazo y charló durante unos minutos. Después, el animador televisivo lo saludó afectuosamente, besándolo en la frente.



Debido a su particular look, enseguida hubo numerosas bromas en las redes para con Maradona. La más común fue el apelativo "El Diegonauta", en referencia al Eternauta, el famoso cómic de ciencia ficción argentino creado por Héctor Germán Oesterheld. También lo compararon con el juego Among Us y con el personaje animado Buzz Lightyear.



