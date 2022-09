Camilo Vargas recibió mala noticia: se quedó sin técnico en Atlas

Mientras se encuentra concentrado en la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Guatemala y México, Camilo Vargas recibió una noticia que podría transformar su camino en Atlas, pues el técnico argentino, Diego Cocca, decidió dar por terminada una relación con el club mexicano.



Cocca, quien confió en el portero colombiano Camilo Vargas desde que empezó a dirigir a Atlas en 2020, dio a conocer que estará al frente del equipo hasta el 1 de octubre de 2022, logrando en su palmarés conseguir tres campeonatos, dos de Liga MX y una de Campeón de Campeones.



"Tomé una decisión valiente. Lo más fácil hubiera sido quedarme y darle la responsabilidad a la directiva de echar a un técnico bicampeón, que no hubiera sido agradable ni para mí ni para ellos. Por eso hay que disfrutar este momento, parte de la transformación que hicimos es no ver al Atlas como sinónimo de malas noticias sino de alegrías como la que viviremos el sábado", dijo Diego Cocca en conferencia de prensa.

Igualmente, dejó claro que no tiene pensado ir a otro club, pues se le ha sido asociado con varios europeos, pero en el momento dejó claro que no contempla ninguna opción.



"Siempre se va a hablar de posibilidades sobre todo cuando un técnico sale de un lugar con éxito, pero el Sporting no es lo que estoy pensando, no es lo que me mueve en este momento. Lo que me mueve es cerrar bien con este equipo y dejar en claro a la gente del Atlas que me voy para que la institución siga creciendo y no por tener otro proyecto", finalizó.



Actualmente, la campaña de Atlas no es la mejor y en la Liga MX se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones con 8 puntos, encadenando tres derrotas consecutivas y tendrá su último partido contra Necaxa en condición de local el 1 de octubre de 2022.



VENÍ, VENÍ, CANTA CONMIGO, QUE UN AMIGO VAS A ENCONTRAR...



¡GRACIAS POR TRANSFORMAR LA HISTORIA ROJINEGRA, DIEGO COCCA! 🥺❤️🖤 pic.twitter.com/nB1WKPfL98 — Atlas FC (@AtlasFC) September 23, 2022