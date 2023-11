Listos los enfrentamientos de octavos de final del Mundial Sub-17

Se definieron los cruces de la Copa del Mundo Sub-17 que se disputa en Indonesia. Con algunos favoritos y varias sorpresas dentro de la lista de los 16 mejores países. Incluidos cuatro selecciones sudamericanas que competirán para llegar a los cuartos de final del torneo.

Dentro del cuadro de octavos de final están potencias como Brasil, Alemania y España, que presentaron un buen nivel en toda la fase de grupos, y selecciones sorpresa como Uzbekistán, Irán o Venezuela.

Octavos de Final - Mundial Sub-17 Indonesia



Ecuador vs. Brasil / 20 de noviembre - 3:30 a.m.

España vs. Japón / 20 de noviembre - 7:00 a.m.



​Mali vs. México / 21 de noviembre - 3:30 a.m.

Alemania vs. Estados Unidos / 21 de noviembre - 3:30 a.m.

​Marruecos vs. Irán / 21 de noviembre - 7:00 a.m.

Argentina vs. Venezuela / 21 de noviembre - 7:00 a.m.



Inglaterra vs. Uzbekistán / 22 de noviembre - 3:30 a.m.

Francia vs. Senegal / 22 de noviembre - 7:00 a.m.

¡OCTAVOS DE FINAL LISTOS! 🔥



¿Quién será el campeón de la #U17WC? 🏆 pic.twitter.com/cWVINzOiNq — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 18, 2023

Inicia el camino final del torneo, todo por decidir quien será el campeón del mundo de la categoría el próximo 2 de diciembre.