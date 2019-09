Icardi no da tregua: salió de Inter, pero igualmente criticó el club

Mauro Icardi sigue siendo blanco de polémicas en Italia, aún saliendo del Inter. El ahora jugador del PSG, que está en préstamo, lanzó unas declaraciones que pesaron en el club de Milán y que no fueron recibidas con total agrado.

"Jugué 7 años en el Inter, mi sueño era jugar la Champions con ellos. Me di cuenta que no ganamos nada. Era hora de ir a un club ganador, a ganar títulos. Ahora tenemos que empezar a ganar, la verdad es que jugar en un club como el PSG con tantas estrellas era lo que quería", dijo en 'Canal+ Francia'.



Por otro lado, el criticado futbolista habló de los rumores que lo ponen en 'problemas y peleas' con Lionel Messi. Recordemos que se menciona que Messi es muy amigo de Maxi López y no tendría mayor gusto por Icardi luego del problema ocurrido con Wanda, esposa de Icardi, quien era mujer de López y mamá de sus hijos.



"Es el mejor jugador del mundo, pude conocerlo y realmente lo aprecio. No creo en estas historias, es ruido lo que se genera. No creo que venga de él, lo conozco", contó sobre Messi.