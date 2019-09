Mauro Icardi no se guardó nada: habló de Messi, Wanda y Maxi López

Dice el mito que Lionel Messi aconsejó al FC Barcelona que no fichara a Mauro Icardi. Dice también que incluso lo quiso fuera de la Selección Argentina porque no ve con buenos ojos su relación con Wanda Nara, exmujer de su examigo Maxi López.

Y el propio Icardi no ayudó mucho cuando soltó una declaración que hizo mucho ruido y que tocó a Messi como capitán de Argentina: "Cuando vine antes a la selección no sentía esto que siento hoy. No había tanto compañerismo ni tanta amistad. Ahora somos todos jóvenes, arrancamos de abajo y queremos dar el máximo", dijo. No estaba el 10 en aquella concentración, lo que complicó las cosas.



Pero ahora que ha llegado al PSG y que parece decidido a pasar la página de los escándalos, el atacante argentino, en entrevista con el Canal+Francia, ha dicho que no cree en esos mitos sobre Messi y le ha hecho un guiño: "Es el mejor jugador del mundo, pude conocerlo y realmente lo aprecio. No creo en estas historias, es ruido lo que se genera. No creo que venga de él, lo conozco", aseguró.



El capítulo de su romance con Wanda Nara también fue explicado con suficiencia: “¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con su ex compañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras!”, dijo. Y aladió: “he estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter”.



El hecho de que ella sea su agente es para Icardi una brillante decisión: “Creo que tener a Wanda como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos”, concluyó.