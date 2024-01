¿Decisión tomada? Esta sería la sede para la final del Mundial 2026

El Mundial United 2026 será el primero en estar presente a lo largo de tres países. Estados Unidos, Canadá y México fueron las naciones escogidas por la FIFA para recibir la cita orbital y a falta de conocer los equipos clasificados, ya se conocería la ciudad y el estadio que acogerá la final del torneo.



El AT&T Stadium de Dallas, en Estados Unidos, habría sido el escenario escogido por el comité de la FIFA como sede del último partido de la competencia que reunirá por primera vez a 48 selecciones.

De acuerdo al diario The Sun, el ente organizador se reunirá en los próximos días para establecer oficialmente a Dallas como la ciudad de la final y dar el anuncio en los próximos meses cuando se revelen otros nuevos detalles de lo que será la Copa del Mundo en 2026.



De acuerdo a Heimo Schirgi, director de operaciones de la FIFA, el césped era un aspecto preocupante para los ejecutivos. “Estamos analizando la conversión del campo y cómo se hará esa conversión para convertirla en una superficie de césped natural que realmente sobreviva la duración del torneo, lo cual es un gran desafío”, comentó en medio de una entrevista con The Dallas Morning News.



No obstante, Jery Jones, dueño del Dallas Cowboys, se comprometió a pagar un nuevo sistema para el cultivo y cuidado del césped, por lo que el máximo organismo del fútbol, tendría como primera opción este escenario, al cual pueden ingresar 92 mil personas.