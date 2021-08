¿Se acerca o se aleja del City? Día clave para Cristiano Ronaldo

Hay quienes ya se imaginan un regreso de Cristiano Ronaldo a la Premier League, esta vez para ser dirigido por Pep Guardiola en el Manchester City. Sin embargo, el panorama no es tan claro para el portugués, puesto que su agente Jorge Mendes busca llevárselo libre y Juventus ya cerró esta puerta. Piden una cifra cercana a los 30 millones de euros y oferta oficial no hay.



En el equipo de Turín no tienen intención de dejarlo ir, y por ahora la bomba en el mercado -a menos de una semana del cierre de fichajes- es incierta. Este jueves será clave, pues se esperan un par de reuniones para aclarar el futuro del goleador. Mendes ya tuvo la primera con Juventus y según AS, les ofreció 25 millones para su salida.

El periodista Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, asegura que hay una tensa situación entre las partes. "Todavía NO hay una oferta oficial sobre la mesa. Mendes está hablando directamente con el club. La Juventus no tiene ninguna intención de dejar que Ronaldo se marche gratis. Ellos quieren 28/30 millones de euros".



Y agregó que Juventus no tiene la intención que CR7 parta en una transferencia libre. Así lo quiere el club inglés y Jorge Mendes. "Esto es lo que la directiva de la Juventus volvió a decirle hoy a Mendes", indicó Romano.



Por otro lado, el diario italiano Corriere Dello Sport informó que el equipo inglés avanza en la gestión. Juventus al parecer quiere los 30 millones y a Gabriel Jesús, pero el City contemplaría negociar por Raheem Sterling. Un 'tire y jala' en el que ganará el que mejor sepa negociar. ¡Todo un novelón!



Los medios en Inglaterra dicen que Cristiano ya recibió una propuesta que le gustó, donde se contempla un contrato por dos temporadas. Frente a un posible acuerdo entre el jugador y el club inglés, todo dependerá de lo que consiga Mendes con la 'Juve'. Por ahora, CR7 se mantiene en la Serie A. ¿Volverá a la Premier tras 12 años?