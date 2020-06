La ayuda que piden para los jugadores que quedan libres el 30 de junio

El colectivo ‘Futbolistas Unidxs’, que agrupa a jugadores y jugadoras de Argentina, solicitó un ‘Salario Universal para Futbolistas’ que se quedarán sin equipo este 30 de junio y que no puedan fichar por otro club porque no hay fecha estipulada para el regreso de los torneos debido al coronavirus.



Lucas Bruera, arquero del Chacarita (Segunda División) y uno de los fundadores del colectivo, aseguró en una entrevista con EFE que unos 2.000 futbolistas (hombres y mujeres) se sumaron al reclamo.



‘Futbolistas Unidxs’ se creó con un fin humanitario, para dar charlas en los clubes sobre derechos humanos, sobre la perspectiva de género, la igualdad de salario, sobre la igualdad de oportunidades en cuanto al fútbol femenino, sobre la visualización de los problemas de fútbol femenino y lógicamente también contra la violencia machista en el fútbol masculino. Hay un sinfín de objetivos, pero a través de la pandemia se vieron obligados a modificar sus objetivos porque la problemática de los jugadores y jugadoras se tornó en cuanto al peligro del empleo.



La idea del ‘Salario Universal para Futbolistas’, según Bruera, nace “en caso de que un jugador quede libre que se cobre determinado sueldo hasta la reanudación de la actividad, mejor dicho, hasta que el jugador pueda conseguir un club. Aunque Agremiados está trabajando para solucionar los problemas, quizás todavía no hay una solución en caso de que el jugador o la jugadora quede libre.



¿Cómo se financiarían estos salarios? “Yo no puedo dar una certeza aún, porque todavía estamos en discusión con los entes del Estado, la gente de AFA y también con la gente de Capital. El ente estatal es quizás el que más se interesó en nuestro proyecto. La idea es una parte el Estado, una parte la AFA y una parte los clubes. Que sea un gasto compartido. En un momento se había hablado de un recorte a los grandes sueldos de los grandes jugadores pero me parece que eso quedó muy lejos. Lo hablamos en un primer momento y se vio complicado, no se volvió a tocar más el tema”, comentó Bruera.