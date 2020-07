¿La competencia es nula en grandes ligas europeas? Insólito registro

La temporada 2019-20 está en sus últimas y ya se conocen a los equipos campeones de las cinco grandes ligas europeas. Spoiler: podría decirse que hubo una sola sorpresa...



Se ha vuelto cotidiano el hecho de ver a los mismos ganando lo de siempre, Bayern en Bundesliga, PSG en Ligue 1 y así. Por ello, en Futbolred hacemos el recuento de los últimos campeones a lo largo de la segunda década del siglo XXI.



¿Es cierto que la competitividad se acabó?

Ligue |



Francia fue el primer país en terminar la liga local, debido claro a la pandemia del coronavirus. El torneo fue cancelado y dejó campeón, como raro, al PSG. Con un partido por jugar, los parisinos le sacaron 12 puntos al segundo. No había caso en jugar lo demás, sobraba.

Así pues, desde la temporada 2010-11 la hegemonía del Paris SG es notable, siete títulos de diez. Tan solo Lille, Montpellier (los dos primeros torneos de la década) y Mónaco (2016-17) pudieron celebrar.



Bundesliga

Si por Francia llueve, en Alemania no escampa. El certamen local fue segundo en terminar y aunque estuvo peleado hasta el final, la jerarquía del Bayern pesó. Puede jugar con 10 y aun así saldrá campeón, es increíble el poderío bávaro.

Desde la temporada 2010-11, Borussia Dortmund ganó los dos primeros campeonatos y después no hubo caso. El Bayern lo gana todo.

Serie A



Sigue la disparidad. Juventus fue el último equipo de Europa en consagrarse. A pesar de regalar un montón de puntos tras la pandemia y jugar con un sistema que no convence, absolutamente nadie pudo, aunque sea, igualarlo en la recta final.

La temporada 2009-10 fue ganada por el Milan y las nueve siguientes tuvieron un único tono: el bianconero. Absolutamente invencibles en Italia, nadie les hace siquiera cosquillas.

La Liga

En este caso la hegemonía es, por lo menos, de dos equipos: Real Madrid y Barcelona. Si el uno no gana, lo ganará el otro. De ahí no sale. Eso sí, varias veces hay animadores, pero a fin de cuentas el resultado termina siendo el mismo.

Desde la 2010-11, los blaugranas ganaron seis ligas, los merengues 3 y el humilde Atlético logró dar el golpe en una. Poco más para decir en un torneo que es desigual, en gran parte, por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo (hasta que se fue).

Premier



Es sin duda la más variada de todas, pero cuando un equipo gana, lo hace ampliamente. Es una igualdad relativa en cuanto a la pelea por el título, pero lo bueno es que nunca deja de emocionar.

A lo largo de estos diez años, cinco equipos diferentes han levantado la copa. Manchester City lidera con cuatro, le sigue el United con dos, las mismas que el Chelsea y cierran con una tanto Liverpool como Leicester.