Final con tres colombianos: Carbonero, figurón en título de Racing

Boca Juniors y Racing se medían en la final de la Supercopa de Argentina con presencia colombiana en cancha: Villa y Fabra por el xeneize, Johan Carbonero por 'la academia'.

Y la fiesta sería para este último, el mejor jugador de la cancha, el autor de un gol clave en el desarrollo del juego y la amenaza constante hasta consolidar la victoria 2-1 que le dio a Racing el título anhelado.



Los goles abrían pronto el partido y le daban a Colombia un protagonismo especial. A los 18 minutos abría la cuenta Roncaglia con una gran definición, pero dos minutos después volvía todo a su cauce gracias a Johan Carbonero, quien aprovechaba una gran asistencia de Moralez y definía impecable para el 1-1 parcial.



Y entonces se tomaba confianza el delantero de Racing más claro en Abu Dabi: a los 33 se animaba con un gran remate que controlaba García y a los 42 metía un tiro libre impecable, potente y con ubicación, pero la sacó milagrosamente el arquero otra vez.



En Boca inventaba una gran salida Fabra para Rocanglia, que esta vez no aprovechaba, y no parecía tan claro Villa, que se iba en el primer tiempo sin opciones.



Tras el descanso, Ignacio Fernández tenía la mejor opción de Boca pero la desperdiciaba a los 50 mientras contestaba Racing con chances de Moralez y el propio Carbonero, quien dispuso de la mejor opción sobre el final del segundo tiempo, pero su remate cruzado salió apenas desviado.



Parecía que se iba al tiempo extra hasta que Sandez cometió el error clave: al lanzarse en el área le rebotó la pelota primero en el cuerpo y luego en la mano y, aunque parecía inevitable el contacto, le pitaban penalti. Era el minuto 90 y tras muchos, muchos reclamos, fue turno para Piovi y un cobro potente al medio para el 2-1.



Se jugarían algunos minutos más, no habría opción para Cardona porque había que defender los tres puntos, se iría exhausto el rendidor Carbonero para gastar algunos minutos más y Racing ganaría la primera edición de la Supercopa de Argentina en territorio ajeno.