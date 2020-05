Cerca de que cumplan dos años de la histórica final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, uno de los protagonistas del equipo xeneize habló del suceso ocurrido en Madrid, que sin lugar a dudas dejó una huella en los jugadores y aficionados de ambos equipos. Darío Benedetto, autor de uno de los goles de aquel partido, recordó las sensaciones que causó aquella derrota frente a River.

"No, fue un golpe duro. Dolió muchísimo en su momento pero teníamos que dar vuelta la página. Nos hubiese gustado ganarla, merecíamos ganarla por el ambiente que había en el vestuario pero no se pudo dar. No es una espina, es una enseñanza. Ojalá nos volvamos a cruzar, si no es con River, en una final de Libertadores", señaló el ahora jugador del Olympique de Marsella, en charla con Fox Sports.

"Lo de Madrid no fue una mancha, es otra cosa. Todo el mundo lo sabe. Boca nunca murió porque es el único grande que nunca descendió. No va a morir nunca. Es lo más grande que hay”, precisó el delantero, quien comparo el descenso de River Plate con la perdida de la final de la Libertadores.

Para finalizar, Benedetto habló sobre su salida de Boca Juniors, aclarando los malentendidos que se dieron en el momento: "Son cosas que tienen que quedar entre dirigente y jugador, no se tienen por qué filtrar, di mis explicaciones. Tenía el sueño de jugar en Europa y clasificar a una Champions League. Hoy no me arrepiento”.