Balón de Oro 2021: prensa alemana reclama por premio a Lewandowski

El premio a Lionel Messi del Balón de Oro 2021 generó polémica en Alemania, que tenía como favorito indiscutido al polaco Robert Lewandowski, goleador del Bayern Múnich.



Lewandowski fue reconocido como el mejor atacante del año gracias a su poder goleador, pero quedó segundo en la votación por el premio mayor de la gala de ‘France Football’.



Es por eso que la prensa en Alemania calificó de escándalo la elección de Messi por encima del delantero polaco.



En 2021, Lewandowski estableció un nuevo récord de goles en la Bundesliga (41 goles) y salió campeón. Este año es el máximo goleador de la Champions League (9 anotaciones) y Bundesliga (14 goles). “Pero obviamente eso no es suficiente”, dice ‘Bild’ en airado reclamo.



Incluso, el diario alemán puso un toque de sarcasmo: “Lewandowski hizo trampa, Messi gana, por séptima vez. ¡Felicidades!”.



El hecho de que Messi haya quedado campeón de la Copa América con Argentina, no es un argumento para haber superado a Lewandowski. Así se lo dijo Lothar Matthäus a ‘Bild’: “2021 tiene doce meses y no solo aquel en el que Messi tuvo su mayor éxito. Soy fanático de Messi, pero él no está brillando en el campo en este momento”, comentó.



Finalmente, buscando razones para que Messi haya ganado, se preguntan si fue ventaja que Messi viva en París y juegue en PSG, pues la revista tiene sede en la capital francesa.