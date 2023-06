Garteh Bale reveló pistas de lo que encontrará Messi en la MLS

Lionel Messi ya tiene fecha de estreno en su nuevo equipo. El argentino aceptó el reto de jugar en la MLS defendiendo los colores del Inter de Miami, equipo en el que debutará el próximo 21 de julio.



Su llegada ha generado muchas opiniones pero lo que si es claro es que provocará un gran impacto en el fútbol norteamericano. Gareth Bale, que vivió una situación similar a la del argentino, pasando del Real Madrid a Los Ángeles FC, reveló algunos detalles de la liga y envió un mensaje a la nueva suprestrella.

“Hay cosas como los viajes largos, la humedad... pero creo que Messi disfrutará esta etapa allí. Y es genial para la MLS y para EE UU, y con el Mundial próximo, creo que el fútbol crecerá mucho más”, dijo el galés, quién jugó 14 encuentros y anotó 3 goles en su paso por Estados Unidos.



“Es mucho más tranquila. Si pierdes en el Real Madrid, te crucifican, te vas a casa y no eres feliz. En cambio en la MLS, aceptan más una derrota. No hay consecuencias si pierdes y no puedes ser relegado”, fueron las palabras de Bale en una entrevista realizada por los exfutbolistas Peter Crouch y Jermaine Jenas para BT Sport