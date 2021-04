¿No rinden por culpa de fiestas sexuales? La denuncia en Galatasaray

Galatasaray fue líder de la Superliga de Turquía y ahora es tercero, a 8 puntos del líder, Besiktas, y a 4 de Fenerbahce. La posibilidad de acabar el año, que ya sido irregular, sin torneo internacional y sin figuración local está latente.

Hay problemas de lesiones, una más del colombiano Falcao García, quien ha sido intervenido en las últimas horas y está ya en recuperación, pero habría otra explicación que ha causado gran revuelo en Turquía.



Según el diario local Milliyet Sport, al interior del club saben que los problemas de rendimiento en la cancha obedecen a razones extradeportivas.



"Estamos cansados de las fiestas sexuales. Los jugadores no están entrenando bien. Tienen fiesta por la noche y entrenamiento por la mañana. Están gastando energía en otras cosas", habría dicho el propio presidente del club, Mustafa Cengiz.



El club no ha emitido comentarios oficial al respecto y el medio no detalla quiénes serían los participantes en las mencionadas fiestas. Por ahora es solo una versión que debe ser confirmada.