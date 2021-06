¿Los escándalos tienen algo que ver? Inter estudia ofertas por Vidal

El volante chileno Arturo Vidal sigue en el ojo del huracán, por dos polémicas en medio de la Copa América. La primera fue por una supuesta fiesta privada con una modelo al llegar a Santiago, y la más reciente por haber hecho parte del grupo de jugadores que habrían incumplido con la burbuja sanitaria previa al choque con Uruguay, que será este lunes. Mientras esto ocurre en Brasil, su equipo en Italia estaría estudiando ofertas para salir de él.

Según Calcio Mercato, Vidal figura en la lista de jugadores no imprescindibles en el Inter y tras una temporada "poco inspiradora a nivel personal", el club estaría estudiando ofertas, varias de ellas procedentes desde China, Turquía y Emiratos Árabes, a fin de conseguir un buen negocio. Su elevado sueldo sería otra de las razones y por eso aparece en otra lista, la de transferibles.



El chileno llegó a la escuadra nerazzurra en septiembre de 2020 y tiene contrato por un año más, sin embargo se hablaba de la posibilidad de ampliarlo hasta 2023. Los últimos sucesos en la Roja no lo tendrían bien parado con su club y sumado a que en Inter buscarían reducir costos, no se descarta un cambio de aires para el segundo semestre del año.



El medio chileno La Tercera citó textualmente las palabras de una persona del circulo cercano al jugador, quien les confirmó las ofertas para salir de Italia. "Tiene importantes ofrecimientos desde Medio Oriente para seguir su carrera. Ahora también tiene una oferta importante desde un club de China”, dice la publicación.