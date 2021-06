No solo fue Ancelotti, R. Madrid quiere ficha del Everton: no es James

Más allá de la información que surgió en Colombia sobre un posible interés de Carlo Ancelotti por fichar a James Rodríguez en el Real Madrid, noticia que fue replicada por El Chiringuito, uno de los programas deportivo más vistos en España, hay un sector de la prensa que asegura que no es real dicho interés y que el '10' está muy alejado de los merengues por su elevado sueldo elevado, rendimiento irregular y edad.

Sumado a esto, se conoció que Real Madrid sí está interesado en un fichaje desde el Everton, pero no se trata de James. Ancelotti busca llevarse consigo al delantero de 24 años, Dominic Calvert-Lewin, a quien quiere tener junto al francés Karim Benzema.



Daily Mirror y The Sun destacaron recientemente que la 'Casa Blanca' está dispuesta a desembolsillar 58 millones de euros para quedarse con el hombre de la Selección de Inglaterra, que está disputando la Eurocopa 2020.



El jugador de los toffees marcó 16 goles en 33 partidos jugados de Premier League y el técnico italiano lo conoce bien. Es la primera opción si no consiguen al francés Kyliam Mbappé, quien se ha convertido en la obsesión merengue. De concretarse, esta sería la primera experiencia del inglés en una liga diferente a la Premier, en la que ha jugado desde 2014.