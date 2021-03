¡Volvió para quedarse! Robben sigue teniendo ofertas importantes

Pueden pasar los años que sean, pero la calidad en un futbolista de élite jamas se pierde. Groningen le ha ofrecido a Arjen Robben extender su contrato por un año más, a pesar de que las lesiones le han mantenido apartado de los terrenos del juego casi toda la temporada.



“Su contrato está a punto de expirar, pero si dice que quiere continuar un año más, le diremos inmediatamente: sí por favor”, dijo hoy el director técnico del equipo, Mark-Jan Fledderus, en una entrevista hecha por la televisión del club y publicada en su página web.

Robben, de 37 años, anunció su retirada en julio de 2019, cuando militaba en el Bayern Múnich, pero sorprendió al mundo del balompié cuando anunció en junio de 2020 su vuelta para jugar en el Groningen, el modesto equipo de la primera división neerlandesa en el que se formó.



No obstante, solo ha podido jugar 44 minutos en dos partidos debido a una lesión en el gemelo. El pasado febrero, llegó a sugerir que se plantea colgar las botas de forma definitiva en los próximos meses si su condición física no mejora. Sin embargo, Fledderus dijo que la intención del equipo directivo es contar con él para la próxima temporada.



“Aunque haya jugado pocos minutos en la Eredivisie, estamos muy contentos con él. Viene todos los días, trabaja muy duro, es un ejemplo para los jóvenes e increíblemente valioso para el club”, dijo el director técnico del Groningen, que va sexto en la liga neerlandesa.



“No vamos a finalizar su contrato y esperamos contar con él por más tiempo”, concluyó Fledderus.