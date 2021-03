Tolima volvió a amargarle la noche a Nacional: lo derrotó 2-1

Deportes Tolima derrotó 2-1 al Atlético Nacional, en el inicio de la fecha 16 por la Liga I-2021. Aunque los verdolagas intentaron generar juego e imponer condiciones, el conjunto tolimense, aprovechó su especialidad que son las transiciones rápidas y logró superarlos con una gran actuación de Jáminton Campaz, quien anotó un gol y asistió para el gol de Gustavo Ramírez. Ya son más de tres años en los que los antioqueños no se imponen en Ibagué y de los últimos 12 partidos, solo le ha podido ganar uno. Sobre el final, Geisson Perea descontó a través de un tiro penal.

Los primeros minutos fueron para el local, donde llegaba por la banda izquierda, pero no lograba ser preciso sobre el arco de Aldair Quintana. Poco a poco Nacional recuperaba el control de la pelota e intentaba salir en elaboración del medio hacia las bandas. Sin embargo, el juego era tan fluido y al minuto 25, Tolima tenía dos amonestados, contra uno del conjunto verdolaga.



Al minuto 30, Michael Chacón de media distancia y con pierna derecha remató al arco y la pelota pegó en el vertical izquierdo, siendo la primera jugada clara de Nacional. El conjunto verdolaga estaba ganando los duelos en el medio y buscaba generar peligro en el arco rival.



Sin embargo, al minuto 36 y tras un saque de esquina desde el sector izquierdo, la pelota llegó al área, donde se equivocaron los defensas y tras varios rebotes en el corazón del área, Sergio Mosquera con golpe de cabeza empujó la pelota al fondo de la red, abriendo el marcador a favor del conjunto ibaguereño.



Sobre el minuto 43, un pase filtrado de Vladimir Hernández para Jefferson Duque, quien ingresaba por derecha al área del Tolima y el delantero de Nacional se apresuró en rematar, mandando la pelota por un costado del arco tolimense.



En los últimos minutos del primer tiempo, el arquero William Cuesta sufrió molestias físicas y tuvo que ser reemplazado por Álvaro Montero para el segundo tiempo, mientras tanto en Nacional, ingresó Jarlan Barrera por Juan David Cabal. Al minuto 4, Jonathan Marulanda de media distancia remató la pelota con pierna derecha, pasando cerca del arco local.



Al minuto 17, Jáminton Campaz en una gran jugada individual tuvo el segundo gol para el local. Pero Emmanuel Olivera sacó de la línea, salvando al conjunto verdolaga. Un minuto más tarde, el conjunto de Ibagué tuvo otra oportunidad mediante un contraataque que no logró finalizar Campaz.



Al minuto 25, un contragolpe de Campaz desde el sector izquierdo, con una defensa jugada, el jugador del Tolima ganó la banda y filtró un pase al centro para que Gustavo Ramírez defina con comodidad, ampliando el marcador para el conjunto musical. Tras el gol, Nacional seguía buscando el arco contrario, pero se estrellaba contra un muro defensivo del local, quien les entregaba la pelota a los antioqueños y luego salía en velocidad.



En el último minuto, Jarlan Barrera fue al choque con Sergio Mosquera en el corazón del área, en la que el árbitro central Carlos Betancur fue a analizar la jugada con el VAR. Luego de consultar, determinó sancionar el penal a favor de Nacional. Geisson Perea tomó la pelota y la transformó en el 2-1 definitivo, en la opaca noche para los visitantes en Ibagué.



Al final, Nacional se desmoronó con el juego inteligente y contundente del Tolima, que supo aprovechar la pelota quieta y los espacios para marcar diferencia. Los verdolagas tendrán tres partidos para buscar la clasificación que, con 28 puntos, la tiene muy cerca, no se puede confiar debido a lo apretada que está la tabla de posiciones.



En la próxima fecha, Deportes Tolima visita a Millonarios el próximo sábado 3 de abril, desde las 8:10 de la noche en el estadio El Campín, mientras que Atlético Nacional recibe a Envigado Fútbol Club, el próximo sábado 3 de abril, desde las 6:05 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8