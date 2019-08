Ángel Di María se despachó: así fue el crudo mensaje a sus críticos

Ángel Di María se cansó de recibir críticas y en un largo mensaje les dedicó a sus críticos un mensaje central: no tienen ni idea de fútbol.

El argentino dejó una serie de preguntas que hacen referencia a sus sacrificios, sus frustraciones y todo lo que él y sus colegas pasan para cumplir el sueño de ser futbolistas.



"¿Qué es lo que nos da la fuerza cada año para arrancar un campeonato? Los domingos me gusta dormir te dicen todos... Es mejor el fútbol 5 te dicen tus amigos... No estamos nunca juntos te dice tu novia... Pensá en estudiar y trabajar te dicen tus parientes... Pensas por dentro y sonreís... Qué saben ellos de que cosa significa el fútbol para vos... Qué saben ellos de la tensión y los nervios que no te dejan dormir un día antes del partido? Qué saben ellos de los partidos que jugaste lesionado o enfermo? Qué saben ellos de lo que sentís cuando haces un gol y tus compañeros te abrazan desesperadamente?", se pregunta.

"¿Qué saben ellos de las veces que corriste el colectivo, o las últimas 5 cuadras para no llegar tarde al entrenamiento? ¿Qué saben ellos de lo profundo que respirás cuando el técnico está dando la citación? ¿Qué saben ellos cómo es cagarse de calor en febrero haciendo la pretemporada mientras que tus amigos están de vacaciones y viven de joda?", añade.

La publicación tiene casi 500 mil me gusta y es para muchos un mensaje necesario en estos tiempos de críticas despiadadas.