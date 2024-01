Hinchas se desilusionan: Cristiano Ronaldo no se enfrentará a Messi

Cristiano Ronaldo es una de las grandes figuras que más ha llamado la atención en el mundo del fútbol y aunque se encuentra jugando en Arabia Saudita, el astro portugués sigue vigente marcando todo tipo de récords con sus goles.

Pese a su buen momento y cantidad de partidos que ha disputado con Al Nassr, en este inicio de 2024 Cristiano no inició el año como debía, pues será una de las bajas del conjunto árabe para el duelo amistoso contra Inter Miami de Lionel Messi.



Meses atrás se venía publicitando el famoso duelo ‘Last Dance’ entre Cristiano y Messi, partido que iba a jugar el conjunto árabe y el estadounidense este jueves 1 de febrero, pero una lesión muscular que sufrió hace unos días el portugués hizo que se bajara del amistoso.



Se esperaba que Cristiano se alcanzara a recuperar para este importante duelo, pero definitivamente los tiempos no le dan al portugués y preferirá seguir en rehabilitación que le permita llegar en buenas condiciones para la continuación de la temporada.



De esta manera, no habrá Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi en este 2024 y los aficionados tendrán que conformarse con ver al vigente campeón del mundo con Argentina enfrentando a otras figuras del Al Nassr.