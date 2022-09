Argentina ordena suspender jornada de fútbol por grave atentado

Hay conmoción en Argentina tras el ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio en Buenos Aires, cuando un hombre le apuntó a la cara con un arma de fuego. La reacción de su escolta evitó un desenlace peor.





El presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional este viernes 2 de septiembre y la Asociación del Fútbol Argentino ordenó la suspensión de todos los partidos programados para este día.



"La Asociación del Fútbol Argentino expresa su enérgico repudio por lo sucedido con la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino", publicó la AFA en sus redes sociales.





¿Cuáles son los partidos que se tendrán que reprogramar? Los de la Liga Profesional son Patronato vs Unión; Rosario Central vs Talleres y Lanús vs Tigre.