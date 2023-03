The Best and the Beast

Château de Chambord: el castillo en el que vive Bestia, aquel fantástico personaje de los cuentos clásicos de Disney. A unos 435 kilómetros de ahí, en Lyon, nació Karim Benzemá, bestia de otra raza, de esas que devoran redes rivales. Y a 467 kilómetros está París, actualmente casa de Messi y sede de la más reciente entrega del premio ‘The Best’. Esta es una historia que podría contarse en francés.







Pero no. El anuncio de Infantino no fue precisamente en el idioma del amor, aunque algo de eso había en el aire. Cuando Messi escuchó su nombre de boca del presidente de la FIFA, antes del toquecito cariñoso a la pierna de su esposa Antonella, giró hacia su derecha para estrechar la mano y recibir el abrazo del francés Kylian Mbappé: su compañero en el PSG, su rival en la reciente final de la Copa del Mundo Catar 2022; y sobre todo, su heredero. Ninguno de los dos parecía demasiado sorprendido.



‘The Best’ consideró en esta ocasión el periodo comprendido entre agosto de 2021 y diciembre de 2023. De los tres finalistas, el de mejores registros en dicha época fue Karim Benzemá. El atacante del Real Madrid levantó la Champions League, siendo el mejor jugador del certamen y el máximo anotador (15), fue también goleador (27) y campeón de la Liga de España. Además, conquistó la Supercopa de España, Supercopa de Europa y UEFA Nations League con su país. 68 partidos, 56 goles y 5 títulos. Una temporada bestial.



Sin embargo, Benzemá no fue ni siquiera el segundo en las votaciones finales. Por delante de él, su compatriota Mbappé (que sumó dos títulos menos y no conquistó nada internacionalmente con su club) y Messi quien marcó menos goles que sus contendores, pero apareció en la foto más importante de todas. Aquella para la que trabajó su vida entera.



Pesa demasiado a la hora del voto lo hecho en la cita máxima de este deporte -la Copa del Mundo- aunque no siempre: en 2010 Iniesta fue campeón del Mundial con España, el mejor jugador de la temporada y no recibió el Balón de Oro. Pesa también quizá el hecho que sea el cierre de una carrera espectacular como la de Messi con la única corona que le faltaba.



Desde una perspectiva general, Lionel no fue el mejor jugador de la temporada evaluada, pero es probablemente el principal responsable de la Copa del Mundo que alzó Argentina y con eso bastó. Bien pudo no haber jugado un solo partido con su club en todo ese año y medio, e igual iba a ser el ganador por lo hecho en siete partidos en Catar.



Mbappé (once años menor) parece tomárselo con mucha calma, pero Bestia no. Benzemá, con los mismos 35 de Messi, se ha sentido burlado y además de no asistir a la ceremonia ha lanzado un par de dardos a la FIFA. Primero compartiendo un recuento de sus logros en este periodo y luego una foto junto a Vinicius titulada justamente así: “The beasts” (las bestias). Siente que merecía un romántico final de cuento francés. Pero no, esta es una historia doblada al español latino. Al español argentino.