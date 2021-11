Gol extraviado (desde siempre)

Duván Zapata, solo ante Muslera, antes que fusilar, prefiere dar un toque rastrero y el portero de Galatasaray, cayéndose, alcanza a detenerla. Santos Borré recibe un pase de Miguel Borja haciendo jugarse a Claudio Bravo para que el atacante del Eintracht entre solo y Borré patea a la portería, que para ese momento no tiene ningún obstáculo hacia el gol y la pelota pega en la base del vertical. La pelota se devuelve hacia la posición del atacante que se enreda porque venía en franco pique hacia la portería y el balón se va a la línea final.

La lista continúa: Borja recibe un tiro de esquina bien ubicado ante Paraguay y no mide bien los tiempos de su cabezazo; la pelota se va lejos, más allá de que la posición era certera y frontal. Luis Díaz arremete frente a Ecuador después de recibir un envío perfecto de Barrios y al patear se encuentra con el guayo de Alexander Domínguez. Duván Zapata baja un balón de cabeza y deja perfilado a Diego Valoyes en el último minuto del encuentro ante los paraguayos, el más reciente de este camino espinoso que todavía tiene al equipo de Reinaldo Rueda entre las cuatro selecciones que accederán directamente al Mundial de Qatar. El extremo de Talleres piensa un segundo de más en el área mientras decide cuál debe ser la mejor manera de definir: ¿Le rompo el arco a Anthony Silva o la ubico mejor pensando que el arquero espera el remate furibundo? Al final se decanta por la segunda y la pelota se va por fuera de la portería.



Y un equipo que no produce tantas opciones de gol tendría que ser más contundente, en especial por cuenta del primer factor: el que apunta a la bajísima gestación en cuanto a oportunidades peligrosas frente a la portería. No es un asunto nuevo y hace parte de nuestro ADN eso de contar con poca precisión frente al adversario. Desde tiempos de la Selección de Italia 90 hasta estos tiempos tan distintos, el lío es anotar: ‘Bendito’ Fajardo y ‘Gambeta’ Estrada desperdiciando opciones frente a Illgner en un partido definitivo, por ejemplo, o mucho más adelante en el tiempo Dayro Moreno echando un balón fuera sin arquero frente a Argentina en la Copa América 2011. Y así podemos seguir repasando uno a uno nombres y fallas determinantes. Tal vez el único momento en el que el país encontró esa efectividad tan deseada fue en tiempos del equipo de Pékerman donde Falcao marcaba cada vez que podía y James Rodríguez, capaz de convertirse en el goleador de una Copa del Mundo.



Pensemos por un segundo sobre los jugadores que han marcado goles para el país en un Mundial: si nos ubicamos en los que ocupan la posición de delanteros habría que decir que de los 32 goles que hemos hecho en Copas del Mundo solo 10 de ellos han sido marcados por atacantes netos: Marino Klinger, Antonio Rada, Germán Aceros, ‘Tren’ Valencia (2), Léider Preciado, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez (2) y Falcao.



Entonces no sorprende ver que, salvo James y su pletórico Mundial del 2014 y sus 6 tantos, el máximo goleador nacional en las Copas del Mundo sea Yerry Mina, porque el gol siempre ha sido una materia extraviada en el fútbol de nuestro país desde tiempos inmemoriales.