Sembrados en tierra buena. Tierra de valle, del Valle del Cauca. En la primera década del nuevo milenio, germinaron las historias de Linda y Gustavo. 150 kilómetros hay entre ‘El Tronco’, la única cancha del corregimiento de Villagorgona (Candelaria) y la tienda de los Puerta en el barrio Occidental de La Victoria. Hace calor en ambos lugares.



En el primero, la hija de Mauricio y Erlinda, con dientes de leche aún, comenzaba a aprender cómo eludir a los niños más grandes que se oponían entre ella y la portería rival. En la segunda, el ‘gordito’, hijo de Gustavo y Angelina, gambeteaba oponentes y también voces a su alrededor para no soltarle la mano al sueño de su vida.



Y de eso parece haberse tratado para ambos. Agarrar la pelota y no detenerse. Así parezca largo y empinado el camino, como en el terreno de juego de Supercampeones. Linda, por ejemplo, libró el más tenso de sus partidos cuando encontraron un tumor en uno de sus ovarios, en plena pandemia y con el fútbol completamente detenido en nuestro país. El sueño pareció difuminarse por algunos días. Gustavo, por su parte, estuvo a punto de dejarlo. “Ese gordito no le da, no va llegar”, escucharon muchas veces sus papás, según una crónica del diario El País. Su porcentaje de grasa corporal era superior al de la mayoría de niños de 15 años y varios entrenadores lo desahuciaron para el fútbol profesional.



Pero no pasó. El niño que supuestamente no podía correr, hoy lo hace como si tuviera un par de pulmones más y la niña que no volvería a jugar al fútbol, deja tirados a todos los demás. Sus recientes participaciones con la Selección Colombia sellaron sus pasaportes rumbo a Europa en transacciones realmente atípicas para nuestro fútbol. Gustavo firmó con Bayer Leverkusen (equipo de primera división en Alemania que lo cedió al Nuremberg esta temporada) sin siquiera haber jugado en primera división de nuestro país y sin todavía haber recibido su primera convocatoria para la Selección Mayor. Linda, pretendida desde la adolescencia por varios de los equipos más importantes del mundo, arregló su llegada al Real Madrid incluso antes de cumplir la mayoría de edad.



Estas plántulas han hecho fotosíntesis y son capaces ahora de transformar todo lo que les tocó vivir en oxígeno. Son justamente eso, aire de vida para un fútbol tan necesitado de nuevos rostros y nuevas dinámicas. Son el futuro y también el presente de la Selección Colombia. Los líderes de una generación que pinta muy bien - necesita ser mentoreada, claro- y que ha probado con suficiencia que está lista para asumir su momento. Para dar fruto. Es invierno en Europa y seguramente este par de vallunos pasan algo de frío físico, aunque su alma esté en llamas. Sin embargo, saben que la primavera está a la vuelta de la esquina. Es hora de florecer.