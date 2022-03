Vanessa, Isabella, Natalia y Yoreli

Son cuatro nombres muy importantes. Muy. No solamente por su talento natural, sino porque de alguna forma, con su voz, han exigido respeto en un mundo que puede ser de lo más machista, como el fútbol. Las cuatro han sido voceras fundamentales de lo que significa dar la lucha en pos de conseguir dignidad y respeto dentro del fútbol femenino.

Vanessa Córdoba ataja y muy bien. Es una de las jugadoras más importantes de nuestro país en las ligas del exterior y con el Querétaro ha sabido ser clave. La portería terminó siendo su lugar -mejor maestro que su padre, Óscar, no puede tener- pero más allá de eso, ella ha puesto varias veces sobre la mesa el tema de mejorar las condiciones de la liga actual de nuestro país, de que las futbolistas puedan garantizarse un ingreso digno a partir de la profesionalización de este deporte en su rama para no depender de otros factores como ingreso vital y de las inequidades existentes y que persisten hoy por hoy. Más allá de que la vida la tenga en otro país, Vanessa no se olvida de las suyas porque también vivió acá el desorden con el que habitualmente se maneja la categoría femenina.



Isabella Echeverri le ha tocado vivir las difíciles en el último tiempo: una gravísima lesión que sufrió con el Sevilla no ha opacado su aura y tampoco su gran virtud de saber jugar a la pelota desde el medio. Sin embargo, entendió que callar no era la manera correcta de actuar si veía algo que no estaba funcionando, por eso en su momento se atrevió a decir, sin temor a las represalias, que ella se costeaba los viajes para ir a convocatorias de selección si quería hacer parte de ella -algo inexplicable) y que los viáticos (de irrisorio monto) y premios o nunca llegaban a sus manos o llegaban en menor cuantía de lo previamente acordado.



Natalia Gaitán, figura en el Sevilla -donde comparte con Isabella Echeverri- redactó una carta en donde su nombre encabezaba la lista de futbolistas que se quejaban por la escasa calidad y cantidad de preparación previa para disputar torneos, así como la poca importancia en términos deportivos que se les dio durante bastante tiempo. Estaba exigiendo lo mínimo para que el equipo funcionara bien.



Yorelli Rincón fue clave para que el Atlético Huila se llevara la Copa Libertadores de América: la hoy integrante de la Sampdoria en Italia, marcó el penal que le dio al club colombiano la final del torneo frente a Santos. Y ese campeonato daba un incentivo económico (55 mil dólares). Rincón comentó que ese dinero no iba a llegar a las jugadoras. Luego de disputas, finalmente el dinero les fue dado a ellas -apenas lo justo-.También aportó en cuanto a la discusión por hacer digno el fútbol femenino del país que era poco serio hacer una liga tan corta en el país y que a las representantes del equipo nacional se les diera ropa de segunda para llevar a cabo su labor representando al país entre muchas irregularidades más que generaron, por supuesto, destempladas declaraciones dirigenciales como las de Gabriel Camargo y que nunca merecieron una sanción ejemplar.



Hoy, día de la mujer, vale la pena recordarlas a ellas -y a Daniela Montoya también-. Desde que se atrevieron a contar las cosas que parecen ser aprobadas por directivos impresentables, empezaron a desaparecer de las convocatorias de Selección, más allá de que su nivel las haga merecedoras de un sitio preponderante.