Inicio infernal para Francia: Theo Hernández sufrió delicada lesión

Francia, vigente campeón de la Copa Mundial, comenzó su defensa al título en Qatar 2022 con bastantes problemas, pues a pesar de recibir un gol de camerino, se sumó una baja importante por lesión en apenas 13 minutos de juego.

Después del gol de Goodwin, Francia tuvo que sustituir al lateral Theo Hernández por su hermano Lucas, pues el lateral no pudo continuar tras caer en el campo y tuvo que salir asistido por el cuerpo médico, dejando indicios de dolor.



De momento, no se ha logrado saber la exactitud de la lesión, pero podría ser una baja más para Francia, quienes no han tenido buena suerte con sus jugadores, pues antes del debut perdieron a Nkunku y Benzema.