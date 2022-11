Lewandowski no creyó en penal errado: ‘no paraba de ver la repetición’

Polonia y México empataron sin goles en partido del grupo C y dejaron abierto el grupo de cara a los próximos partidos de esa zona, pues el único ganador fue Arabia Saudita y se convirtió en un resultado favorable para Argentina.



Sin embargo, tras el pálido empate, muchos se asombraron de que el juego no tuviera goles, pues en cancha prometían varios jugadores como Robert Lewandowski, quien llegó al Mundial con el rótulo de goleador tras tener importante temporada con FC Barcelona.



Por ello, en el camerino Lewandowski reflexionó y no pudo salir del asombro por el penal que erró y que hizo gran figura a Guillermo Ochoa, quien le ahogó su grito de gol.



En conferencia de prensa, el técnico de Polonia, Czeslaw Michniewicz, confirmó que Lewandowski estaba en el vestuario totalmente desanimado y a la vez lleno de impotencia tras no poder aportar sus goles en un partido importante.



“Lo siento por Lewandowski. Le dije que lo sentía por él, estaba deprimido por la situación. Había repeticiones del penal en el vestuario y Robert las miraba. Debe digerirlo”, reveló el técnico Michniewicz, luego del empate contra México.



Lewandowski no pudo con Guillermo Ochoa. Colosal atajada; al 58’ desde los 11 pasos Lewandowski se perfilaba, Paco Memo aguantó hasta el último momento y vuelve a ser el héroe del partido



Con esta hazaña, Ochoa es el segundo portero de México que ataja un penal en Copa del Mundo pic.twitter.com/ffBUFZNuqI — Adán Márquez (@AdanMarquezVi) November 22, 2022

Ahora, el deber de Polonia es derrotar al líder Arabia Saudita, quienes demostraron que son competitivos y tienen sus armas para hacer daño a grandes selecciones, por lo que será un buen rival que decidirá gran parte del futuro de los polacos en el grupo C.