Deschamps confía en el momento en Catar: por los cuartos de final

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ensalzó la importancia de la victoria de su equipo contra Polonia en octavos de final del Mundial de Qatar, "un partido clave" porque no había posibilidad de derrota y porque Francia tenía la condición de favorita. "Era el partido clave, salíamos de la fase de grupos y había que ganar porque afrontábamos un rival contra el que éramos favoritos y nos lo ha puesto difícil", señaló.

Indicó que Polonia "fue más ofensiva que en los tres partidos anteriores, pese a que en el once que pusieron en pista no lo parecía". "Durante muchos minutos no hicimos las cosas bien ni con el balón ni sin él. Hemos sabido rectificar tras el descanso, con una nueva posición para Griezmann y gracias a que nos hemos adelantado y eso nos ha dado calma", agregó.



El seleccionador aseguró que el cambio de posición de Griezmann permitió a Dembelé tener más peligro y eso obligó a la defensa polaca a dejar más espacios a Mbappé para ocuparse del barcelonista. Deschamps se deshizo de halagos a su delantero: "Kylian se expresa con los pies, tiene esa capacidad de cambiar el rumbo del partido en todo momento".



Agregó que la asociación con Olivier Giroud está funcionando mejor que hace cuatro años: "A Mbappé le gusta tener ese delantero de apoyo. Puede marcar la diferencia por sí solo, pero creo que ambos se necesitan".



El seleccionador felicitó a Giroud por haberse convertido en el máximo goleador histórico de Francia.



"Siempre ha sido un jugador importante. Hace cuatro años no marcó pero fue determinante. Ha pasado momentos difíciles, pero ahora está bien, ha sido muy criticado, pero es fuerte mentalmente", dijo. "Nadie le han regalado nada. Es un récord importante, no es algo anodino. Marcar tantos goles a nivel internacional es algo muy difícil y necesita de mucha longevidad, empezó antes incluso de que yo fuera seleccionador", señaló.



