Bélgica confía en Eden Hazard: un lujo tenerlo como capitán

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, ponderó la presencia de Eden Hazard en la concentración al asegurar que esto supone “un lujo” para ellos al ser su “capitán” a pesar de que esté viviendo “una situación complicada” en el Real Madrid.



“Hazard es nuestro capitán. Está viviendo una situación complicada, pero cuando está con Bélgica es totalmente diferente. Tenemos el lujo de contar con Hazard en nuestro vestuario. Está totalmente comprometido con nosotros. Luego, como el resto, tiene que ganarse el puesto; es bueno que haya esta competitividad”, dijo en una rueda de prensa en la que más tarde confirmó su titularidad.

Por otro lado, se mostró contento con la evolución del lesionado Romelu Lukaku: “Está avanzando bien. Tuvo una sesión muy buena, apartado del grupo. Va avanzando bien y tenemos confianza. No hay plazos fijos, si seguimos los consejos médicos sería para el tercer partido, y si hago caso al jugador sería segundo”, declaró.



El técnico español quiso sacar el lado positivo de la derrota en el último amistoso contra Egipto: “Ese amistoso era muy importante tras dos entrenamientos. Fue un entrenamiento competición. Pudimos recopilar muchas informaciones, lo que nos falta y lo que teníamos bien. Como punto de partida está muy bien; nos ha permitido trabajar fuerte en ello y nos ha recordado que hay que seguir trabajando para estar donde queremos estar”, comentó.



Además, no quiso entrar más en la polémica de que la FIFA no les permita mensajes reivindicativos a favor de la igualdad.



“Con la Federación y con la plantilla hemos sido muy proactivos los dos últimos años. Nuestro enfoque no ha cambiado. Hemos sido muy activos. Seguimos lo que nos indican los profesionales que conocen este tema y nos dejamos guiar por los que saben. A partir de ahí, queremos hablar sobre el terreno de juego. Tenemos que entender que lo único que queremos es hacer historia”, valoró.



“Es una selección muy competitiva. Muy rápida, les gusta utilizar los espacios arrancando desde atrás. Llega en un momento muy positivo y que llega sin la presión de ganar; lo hace para disfrutar y el no tener nada que perder es muy peligroso en el fútbol”, analizó sobre Canadá.



