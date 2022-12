Croacia-Brasil y Países Bajos-Argentina: así podrá verlos por tv

Después de dos días sin acción en el Mundial de Qatar 2022, este viernes 9 de diciembre se disputarán los dos primeros partidos de cuartos de final, donde los equipos sudamericanos buscarán avanzar para citarse en la primera semifinal.



La canarinha tendrá el primer turno, a las 10:00 am frente a la subcampeona de Rusia 2018, Croacia. La albiceleste se medirá a Países Bajos, luego de las 2:00 pm, en un duelo cargado de condimentos y con sabor a revancha. El 'Orange' intentará deshacerse de quien lo despachó en 'semis' de Brasil 2014.



Partidazos que no se puede perder y que podrá seguir a través de Futbolred.com, de manera gratis y online.



Programación de cuartos de final

​

10:00 am | Croacia vs Brasil

Estadio: Education City

TV: Directv Sports

Online: www.futbolred.com



2:00 pm | Países Bajos vs Argentina

Estadio: Lusail

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

Online: www.futbolred.com