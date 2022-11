Pablo Zabaleta con la espinita: ¿Cuál es su final ideal en Catar?

La historia con los mundiales, el de ahora de Catar 2022 también acerca a exjugadores que tuvieron experiencias propias en los escenarios deportivos que han sido sedes de los partidos mundialistas. Pablo Zabaleta, lateral derecho ya retirado del balompié y que le dio muchas alegrías al Manchester City y se despidió en el West Ham de Inglaterra conversó con el Diario AS sobre lo que espera en esta cita orbital y claramente, no titubeó en decir cuál es su selección favorita para optar por el título.

A diferencia de muchos pensamientos, Pablo Zabaleta mencionó que es el momento indicado para hacer un Mundial, y es que, para el exdefensor argentino, espera que con este poco descanso o casi nada de tiempo libre, estén únicamente concentrados en el certamen y lleguen con esa regularidad deseada. Así llegan en una buena dinámica deportiva y con partidos encima. Sumado a ello, varias selecciones, como, por ejemplo, Argentina, disputaron amistosos a pocos días del debut.



Pablo Zabaleta habló en primera instancia sobre el momento en el que se desarrolla el certamen mundialista, “sí, pero hay un aspecto importante: los futbolistas que lo jugarán y estarán mejor a nivel físico. La cita llega en el momento de la temporada en el que los jugadores se encuentran en su mejor forma. No es lo mismo jugar ahora o hacerlo cuando ya acumulas entre 45 y 60 partidos”.



No obstante, esto también ha dejado un sinfín de bajas y pocos días de descanso para recuperarse. Le preguntaron por el nivel que podría tener el certamen mundialista, “exactamente. Luego hubo que cambiar el calendario, revolucionar las temporadas y muchos futbolistas estarán durante más de un mes entrenando sin competir, y no será fácil. Los que, en cambio, llegarán a los últimos encuentros del Mundial, tendrán que regresar y enseguida cambiar el chip para volver al verde con sus clubes… es complicado, pero al menos encontramos algo positivo a nivel físico y técnico. Habrá partidos más atractivos, creo”.



Posteriormente, referenció el buen momento de Lionel Scaloni y la Selección Argentina, “la Selección llega bien, en una dinámica importante. Hay cohesión entre grupo y cuerpo técnico, con una plantilla de jugadores que lo están haciendo muy bien en sus clubes. Argentina es candidata para llegar hasta el final, luego ganar siempre es complicado. Obviamente, deseo de todo corazón que la Albiceleste vuelva a ser finalista y gane la Copa. Además, será probablemente el último Mundial de Messi… todo invita a pensar que se avecina un mes inolvidable”.



A su vez, referenció cómo llega Lionel Messi a la justa deportiva, “está viviendo una temporada muy diferente respecto a la primera en el PSG. Se le vio enchufado y consciente de la importancia que tenía llegar al Mundial en buenas condiciones. Cuando sabes que ya tienes una cierta edad y que difícilmente estarás en el próximo Mundial… cuatro temporadas en el fútbol son una eternidad. Es normal que él esté pensando que puede ser su último Mundial y esto incrementa su ilusión”.



Finalmente, no dudó en poner a Argentina como candidata, pero también señaló cuáles pueden ser otras favoritas para el título, además de precisar cuál es la final que le gustaría, “hay muchas selecciones con calidad, pero lo que me encantaría sería ver un Brasil-Argentina en la final. Si te pones a pensar, en los últimos mundiales casi siempre hubo en las semifinales tres europeos y un sudamericano… con esa final, por fin, volveríamos a ver un campeón en Sudamérica”.