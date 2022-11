¡No se lo podían creer! Curiosa reacción de convocados a Argentina

Argentina ya está completamente lista para enfrentar a Arabia Saudita, México y Polonia en el Grupo C del Mundial de Catar 2022. Ya en Lusail, Lionel Scaloni está preparando el certamen mundialista con los 26 jugadores ya disponibles al completo con el objetivo de ganarle a la presión de ser una de las favoritas para ganarse el título.

Con Lionel Andrés Messi como el capitán, gran referente dentro del combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni, espera atentamente recuperarse de unos problemas físicos que lo han sacado de las últimas sesiones de entrenamiento y lo han puesto a entrenar en solitario en gimnasio. Los problemas aquejan, así como comprometieron al grupo antes de viajar a tierras cataríes con la lesión de Nicolás González y Joaquín Correa.



Ángel Correa recibió el llamado de Lionel Scaloni. Las expectativas eran pocas para el extremo del Atlético de Madrid, pues su nombre no apareció en los 26 convocados. A la espera de un infortunio como una lesión de último momento, Correa esperó la baja de Nicolás González para ser una opción en Catar.



Asimismo, Joaquín Correa también sufrió una lesión, y ante todo pronóstico, Lionel Scaloni sorprendió con el reemplazo. Aguardaban por la primera convocatoria de Alejandro Garnacho, el juvenil de 18 años del Manchester United se alcanzó a ilusionar por una convocatoria, pero realmente nunca llegó ese llamado. A su vez, Giovani Simeone también esperó que su nombre estuviera en los elegidos por Scaloni, pero el reemplazo fue alguien que nadie esperaba.



Thiago Almada, jugador del Atlanta United fue convocado por Lionel Scaloni de último momento y hasta lo sorprendió a él mismo. Almada reveló cómo fue la noticia del llamado, pues estaba en una cita odontológica cuando notificaron que supliría a Joaquín Correa. “Estaba en el dentista y me llamaron… ¡Vas al Mundial! Fue una alegría inmensa, estoy listo para aportar lo que sea”, mantuvo el joven argentino.



Por su parte, Ángel Correa no escondió su tristeza cuando no fue convocado al combinado nacional. Afortunadamente para él, le llegó una oportunidad para destacarse en Catar tras la lesión de Nicolás González. Correa también se sinceró cómo vivió el llamado, y manifestó, “estuve con Thiago en Argentina. Jugamos un ‘picadito’ y le gané. Está un poco caliente”.