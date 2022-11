Keylor Navas confía en Luis F. Suárez: 'podemos llegar más lejos'

Colombia tiene su cuota en el Mundial de Qatar por cuenta del técnico Luis Fernando Suárez, quien buscará superar lo hecho por los ticos en Brasil 2014, donde de la mano de otro colombiano, Jorge Luis Pinto, alcanzaron la fase de cuartos de final. Esta ha sido la mejor participación en su historia.



En charla con Win Sports, el arquero Keylor Navas se refirió a los planes de Costa Rica en Qatar y se deshizo en elogios para su entrenador. El compañero de Messi, Neymar y Mbappé en PSG, confía en el trabajo que han desarrollado con Suárez.

"Felices de estar en el Mundial, queremos rápido salir a la cancha. Con el profe Luis (Fernando Suárez) estamos muy contentos, ha sabido llevar muy bien el grupo. Él es una gran persona y un gran entrenador, pero sobre todo es un líder. En el 2014 nos fue bien, pero estamos convencidos que en este podemos llegar más lejos y soñar en grande. Queremos ganar y somos conscientes que hay que ir cada partido pensando que es el más importante".



Navas, quien ha jugado en importantes clubes de Europa y sigue siendo el gran referentes de los ticos, habló del aspecto mental en una competencia de esta magnitud. "La mente juega un papel importante en estos casos. Yo me siento fuerte y tranquilo, he podido tener un equilibrio en toda mi carrera. Tenemos una nueva oportunidad de estar en un Mundial y estamos muy bien preparados".



Costa Rica debutará el miércoles 23 de noviembre con la irreverente selección española, de Luis Enrique, pero también comparte grupo con Japón y Alemania. Un grupo nada fácil.



"Nosotros sabemos que en el máximo nivel no se pueden cometer errores porque los rivales van a aprovecharlos. Hay que estar concentrados y confiar en nuestro juego. Nosotros tenemos muchas virtudes y eso nos va a ayudar. En Costa Rica está saliendo una camada de futbolistas con mucho talento, con ganas de aprender", agregó.



Finalmente, ahondó en las fortalezas de su equipo y mencionó que en el Mundial lo que importa es sumar, así se juegue bonito o no. "Todos los partidos son diferentes y las selecciones han ido cambiando, pero pensamos que tenemos que sacar el máximo provecho porque somos rápidos en el contragolpe, sabemos defender bien, sabemos sufrir y a la hora de intentar jugar lo sabemos hacer. Lo importante es ganar y si uno se lleva los puntos da igual cómo haya sido el partido".