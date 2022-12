Benzema sonríe de nuevo y amarga a Argentina: por eso es tendencia

En medio de la semifinal entre Francia y Marruecos, Karim Benzema se hizo tendencia en redes sociales por cuenta de su posible regreso a Catar para disputar la final de la Copa Mundial 2022 ante Argentina. Real Madrid le habría dado luz verde para viajar con su selección y estar disponible para el domingo.



A raíz de una lesión muscular el delantero tuvo que dejar a Francia, unos días antes del debut ante Australia. Ya está totalmente recuperado y listo para regresar a Doha. La prensa en Europa asegura que su club, Real Madrid, ya le dio luz verde y podrá reintegrarse a la selección. Todo dependía de sí la selección francesa avanzaba a la final.



Pero, ¿Podría entrar en los planes ante Argentina? Benzema tuvo que abandonar a Francia a causa de su lesión, pero Deschamps nunca lo reemplazó. Es decir, el dueño del Balón de Oro no solo puede regresar a la concentración de la selección francesa, sino que también podría jugar si el técnico lo decide. Esta es la razón por la que se hizo tendencia este miércoles.



Sin embargo, más allá que Real Madrid le diera el permiso y que el jugador tenga el deseo de jugar, todo pasa por las manos de su entrenador. Será él quien decida si Benzema entra o no en los planes para la final, pues hasta ahora, no necesitó de sus goles.



Lo cierto es que Karim podrá recibir la medalla de oro en caso que Francia quede campeón, pues sigue haciendo parte de la plantilla oficial. Al final, ¿Lo utilizará Deschamps?