Rol de favorito: Inglaterra aplasta a Irán en primera goleada en Catar

Los que no tenían a Inglaterra en su lista de favoritos en el Mundial de Catar ya lo pueden apuntar: a ritmo Premier pasó muy por arriba de Irán y lo goleó 6-1, en una demostración contundente de talento y ambición. Es verdad que el equipo de Carlos Queiroz (sí, el que pasó sin éxito por Colombia) no opuso mucha resistencia pero eso no le resta mérito a la exhibición inglesa.

Era un escenario clarísimo desde el pitazo: Inglaterra con todo su arsenal al ataque e Irán con el bus parqueado frente a su arco, sin pena, sin drama. Y la primera acción polémica era un penalti por agarrón más que evidente a Maguire en el área que increíblemente no sancionó el juez y no alertó el VAR.



Kane se animaba en un buen intento, Sterling, con caño incluido, se inventaba otra buena opción, Maguire a los 31 estrellaba el cabezazo en el palo, hasta que la máxima del fútbol hizo lo suyo: quien tanto miedo tiene a perder, siempre pierde.



Irán vio cómo su arco, tras el cambio obligado del portero por un violento choque con un compañero, caía por primera vez a los 35 minutos en una gran definición de Bellingham, el nuevo chico maravilla de los ingleses, un mediocentro excepcional, que es, según CIES, el mejor valorado del mundo a sus 19 años.



Y siguió de largo el que salió a jugar fútbol: a los 43 fue Maguire el pivote de Saka para su primer tanto del juego, a los 43 minutos, y a los 45, ante el desconsuelo de Irán, Sterling la mandó a guardar en un gran contragolpe y en asistencia de Kane, ahora en faceta asistidor y no goleadora. Al descanso con goleada.



Para el complemento fue un inicio calcado, un equipo con muchas armas y dispuesto a usarlas y otro encomendado a evitar el ridículo... sin éxito. A los 62, ante la pasividad iraní, tuvo tiempo Saka para sacar un remate muy ubicado aunque no tan potente, cuando le arrastraba marca Bellingham y le abría espacio para el 4-0.



Sí, el descuento del consuelo a los 64 fue obra de Taremi, quien apareció para sorprender a la zaga confiada y fusiló a Pickford. Era una mancha en el mantel blanco que era la goleada inglesa pero había más recursos: del banco vino Rashford para marcar el 5-1 a los 71.



Parecía que ya era cuestión de esperar el pitazo pero eso para los ingleses no es una opción: otro recién ingresado, Jack Grealish (¡qué banco tiene Southgate!), apareció a los 89 para poner el sexto, el moño a un dominio abrumador, en posesión (70 por ciento), en iniciativa, en fútbol, en todo.



Habría una ilusión más para Irán a los 90+10 cuando, a instancias del VAR, se sancionó un penalti que Taremi cambió por gol para el 6-2 final. Lo inaudito es que en el mismo campo y para los mismos árbitros, el agarrón sutil de Henderson es penalti y el grosero de Cheshmi en el área iraní no. Incomprensible.



Dato curioso: se sumaron 14 minutos en el primer tiempo por la lesión del portero y 10 más en el complemento por cambios y más demoras: en Catar no quedarán debiendo ni un solo minuto de juego.



El fútbol y su justicia sentenciaron un estreno arrollador de una Inglaterra prometedora, aunque evidentemente no era Irán un buen medidor, como no lo fue Catar para Ecuador. Southgate sonríe y es líder parcial del grupo B (a segunda hora juega EE. UU y Gales). Fue semifinalista en Rusia 2018 y finalista de la última Euro. Para los británicos está bien, pero no es más que un paso obligado.