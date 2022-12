Curiosa promesa de esposas de Selección Argentina si ganan el Mundial

En medio de las reuniones que han tenido en Catar, donde se han citado para compartir fuera de los estadios, las esposas de la Selección Argentina han decidido hacer una promesa si la albiceleste conquista el título de la Copa Mundial, el próximo domingo ante Francia.



Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, reveló en una entrevista con Georgina Barbarossa en Telefe, que todas han decido hacerse un tatuaje si Argentina conquista el tercer título mundial. "Tenemos ganas de hacernos todas un tatuaje para recordar este momento histórico".



La esposa de Martínez reveló que todavía no se han puesto de acuerdo con lo que se tatuarán, pues han surgido varias ideas, entre ellas, la fecha de la final y el trofeo del Mundial.



Lo cierto es que cada vez son más recurrentes los planes juntas y así lo dejan ver en sus redes sociales. No solo sus esposos están en medio del buen ambiente en concentración, ellas también disfrutan del Mundial a su manera.



La única duda pasa por cuenta de Jorgelina Cardoso y Antonela Roccuzzo, esposas de Ángel di María y Lionel Messi, a quienes no se les ha visto haciendo planes con las demás parejas de la Selección, entre quienes está la colombiana Daniela Rendón, esposa de Franco Armani.