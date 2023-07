La trampa de la velocidad y su antídoto: Colombia, a controlar a Corea

La Selección Colombia está lista para el debut en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, este lunes (9:00 p.m. hora colombiana). Un grupo H lleno dificultades que presenta a Corea como el primer oponente y que le propone al equipo de Nelson Abadía un reto: ¿es la velocidad asiática una trampa o una oportunidad?

La selección nacional entiende la importancia de una victoria en el primer partido, considerando que viene Alemania, favorita al título, y Marruecos, un reto difícil en términos de potencia.



Pero cada día trae su afán y el de este momento es la velocidad asiática, que representa un gran reto: las zagueras nacionales son firmes en el juego aéreo y el duelo uno contra uno, pero un balón filtrado a la espalda puede ser el detonante de un ataque prometedor para el rival. Ahí es urgente hacer el ajuste. ¿Cómo?



El mejor antídoto es una dosis del mismo mal: velocidad se contrarresta con más velocidad. En ese punto la estrategia nacional debe ser redoblar el esfuerzo para cerrar los costados en defensa y amplificarlos en ataque. Tal vez por eso no será titular en el debut Ana María Guzmán, pues se privilegiará la velocidad defensiva de Carolina Arias por derecha, mientras por izquierda Manuela Vanegas operará más como tapón.

​

​Y una línea más adelante, ese redoble de presión debe funcionar con Leicy Santos y Linda Caicedo, no solo para anticipar el pase de las mediocampistas rivales hacia sus delanteras sino para explotar los espacios que dejen las coreanas a la hora de salir en velocidad. Esa es una oportunidad de oro para la delantera del Real Madrid, la más veloz del elenco nacional en las mediciones específicas.

​

Así que la tan temible rapidez de las asiáticas puede ser hasta una trampa: hará daño en la medida en que no haya suficiente sacrificio para cubrir todo el terreno. La fortaleza, como dicen las propias jugadoras, está en Colombia, no hay que buscar fantasmas afuera.



Futbolred está en el Mundial Femenino de la Fifa 2023 gracias al apoyo de Movistar Colombia