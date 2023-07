Manuela Vanegas, la heroína: 'Es el gol más importante que he hecho'

La Selección Colombia celebra por todo o grande el triunfo histórico sobre Alemania en el Mundial Femenino. La 'Tricolor' se impuso por 1-2 en un partido que se terminó definiendo en los últimos minutos. Manuela Vanegas, con un cabezazo en tiempo de reposición, se convirtió en la heroína.

“Es una jugada preparada. Con Leicy habló mucho de que me gusta que cobre para sacar el balón de la zona de Alemania. Tenía la convicción que me iba a quedar una y las oportunidades hay que aprovecharlas (...) Solo recuero que me levanto, golpeo el balón y veo que entra abajo. No me la creía, lloré, fue impresionante. Me imagino la alegría de toda Colombia que me envió la energía para marcar este gol”, dijo luego del pitazo final.



Además, recalcó que es el gol más importante de su carrera deportiva y resaltó del deseo que tiene el equipo de ir por más objetivos en la cita mundialista.

Es una victoria muy importante, es contra uno de los equipos potencia, favoritos para muchos, pero Colombia humildemente trabaja muy bien. Hemos hecho historia, lo de hoy fue historia, queremos seguir haciendo. No solo ganarle a Alemania, sino ir por mucho más”.



“Esta selección ha demostrado que no tiene techo, que los objetivos van más allá de lo que la gente se imagina”, concluyó.