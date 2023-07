Colombia cumplió: 'las jugadoras sacaron la casta, se jugaron la vida'

La Selección Colombia cumplió con lujo en su segunda salida en el Mundial Femenino 2023: segunda victoria (2-1) contra el favorito Alemania, seis puntos y un pie y medio en octavos de final.

"Quiero agradecer a un país que vive este triunfo, jugamos como locales, se sintió el apoyo, la gente colombiana en todo momento nos está apoyado. El partido fue muy intenso, sacamos la casta, las jugadoras se jugaron la vida, no al cien por ciento estamos en la otra fase pero dimos un paso muy importante, estamos muy contentos", dijo Angelo Marsiglia, asistente técnico.



La clave



La actitud y la competitividad con la que asumimos el compromiso. Contra Corea lo fuimos y contra Alemania mucho más. Nada sale a flote si no hay actitud de querer competir por un gran país que nos respalda. Después dijimos disfrutemos, con los pies en la tierra, estamos para grandes cosas pero vamos paso a paso. Esto sigue.



Los cambios



El desgaste lo hacen Andrade y Linda y Leicy encuentra un partido más abierto, necesitábamos tener la pelota. las suramericanas tenemos buen pie pero el fútbol europeo es más vertical, tienen un juego aéreo muy fuerte y tenemos que contrarrestar eso, se compitió a la altura el equipo de una de las potencias del fútbol femenino.



Daniela se entrega en cuerpo y alma en cada partido, la reemplazamos porque hizo un gasto muy fuerte en marca, le habían tocado muchos desplazamientos largos, Chachi venía bien y nos iba a dar la mano. Hemos trabajado muchísimo, el partido que más nos ayudó para afrontar el Mundial fue contra Francia, ganábamos 2-0 y nos hace cinco, nos hace ganar madurez, jerarquía y sabíamos que no nos podía volver a pasar.



El partido de Linda



Decidimos hacer presión arriba, sabíamos de la velocidad de Alemania, sabíamos que atacaban mucho por la banda de Linda y ella, no solo por el gol, hizo un gran partido. No fue solo por el gol, les robamos mucho la pelota, empezaron a lanzar pero equilibramos bien.



Linda, todos sabemos que en el pasado tuvo inconvenientes, nada de alarmarse, ella sale y decide continuar y sí termina el partido.



El comportamiento defensivo



A nosotros nos gusta mucho la pelota. Alemania es intenso y era predominante las transiciones ofensivas, lo intentamos hacer pero en ataque iba a ser por transiciones. Después del gol de Alemania nos dio muy duro porque fue un esfuerzo físico muy fuerte, pero cuidamos los detalles y en pelota quieta somos muy fuertes. Hemos anotado muchas veces por esa vía y se lo hacemos a una potencia en el juego aéreo, muy contentos pro el gol de Manuela, que no se queda atrás.



¿Lesiones?



Las jugadoras están exhaustas al cien por ciento, Jorelyn llegó bailando, está más que bien. Linda cansancio pero pienso que están al cien por ciento