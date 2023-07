Los partidos del Mundial Femenino para ver este domingo 23 de julio

La Copa Mundial Femenina de la FIFA continúa este domingo 23 de julio, en el cuarto día de competencia en Australia y Nueva Zelanda. En la jornada dominical se viene el debut de selecciones como Francia, Portugal o Países Bajos.



Así podrá ver los partidos del Mundial Femenino EN VIVO. Prográmese con horario (colombiano) y transmisión de televisión. Además, podrá seguir las incidencias, ver los goles y tener el resumen de todos los partidos del torneo en Futbolred.com

Programación domingo 23 de julio

12:00 am | Suecia vs Sudáfrica

TV: DSports

Grupo G



2:30 am | Países Bajos vs Portugal

TV: Dsports/RCN y Caracol TV

Grupo E



5:00 am | Francia vs Jamaica

TV: DSports

Grupo F