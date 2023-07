Cata Usme: ‘No vinimos a ganarle a Alemania, sino a ganar el Mundial’

A pesar del histórico triunfo de la Selección Colombia (2-1) sobre Alemania, en la segunda fecha del grupo H de la Copa Mundial Femenina FIFA 2023, las jugadoras cafeteras celebraron con mesura, pues saben que apenas están consiguiendo el primer objetivo: clasificar a octavos de final.



Sin embargo, una de sus líderes, Catalina Usme, confesó que al interior del seleccionado colombiano están con los pies en la tierra y saben que ganarle a Alemania no significa mucho, más allá de los tres puntos, si no logran trascender en el transcurso de la competición, que se celebra en Australia y Nueva Zelanda.



“En la experiencia que he tenido en el fútbol, la victoria es muy linda, pero tiene dos momentos. Uno de ellos es peligroso porque te lleva a imaginarte cosas que no han sucedido. Les dije que como equipo lo logramos dar un gran paso hoy, que como equipo hay que celebrar, pero que como equipo, nos tenemos que aplacar”, le dijo Cata Usme a medios colombianos.



Usme confesó que le habló a sus compañeras para evitar excesos en la celebración, y recordarles los verdaderos objetivos en el Mundial: “Aquí no vinimos a ganarle a Alemania, aquí vinimos a ganar el Mundial. Trate de controlar un poco la euforia porque yo siempre he dicho que la victoria y la derrota te duran 5 minutos. Hay que seguir porque debemos ratificar esto”.



“Esto hay que ratificarlo partido a partido, no creer que porque le ganamos a Alemania ya está todo hecho. Vinimos a jugar los 7 partidos”, insistió Usme.