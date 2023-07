Así avanza el Mundial Femenino: agéndese para este sábado 22 de julio

Este sábado 22 de julio, en el tercer día del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, llega el turno para dos de las selecciones favoritas al título. Japón, campeón del mundo en Alemania 2011. También hará su aparición China, vigente campeón de Asia, y finalmente, Inglaterra, campeón de la Eurocopa 2022.

Así podrá ver los partidos del Mundial Femenino EN VIVO. Prográmese con horario (colombiano) y transmisión de televisión. Además, podrá seguir las incidencias, ver los goles y tener el resumen de todos los partidos del torneo en Futbolred.com

Programación sábado 22 de julio

2:00 am | Zambia vs Japón

TV: DSports

Grupo C



4:30 am | Inglaterra vs Haití

TV: DSports

Grupo D



7:00 am | Dinamarca vs China

TV: DSports

Grupo D