Así avanza el Mundial Femenino: la agenda de este viernes 21 de julio

Segundo día del Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda, con toda la expectativa para ver el debut de todas las selecciones participantes. La fase de grupos dio inicio con todo lo que se vivió este 20 de julio, dando apertura a madrugadas para ver a las mejores jugadoras del mundo.



Este 21 de julio se disputarán un total de tres compromisos, correspondientes al Mundial. La jornada la abrirá Filipinas vs Suiza, a las 12:00 a.m., seguido de España vs Costa Rica, a partir de las 2:30 a.m. y finalmente, Estados Unidos, una de las favoritas, enfrentará a Vietnam. Cabe destacar que estos horarios corresponden a Colombia.



Así podrá ver los partidos, que tendrán la siguiente transmisión de televisión.



Filipinas vs Suiza

12:00 a.m.

DSports



España vs Costa Rica

2:30 a.m.

Caracol TV, RCN y DSports



Estados Unidos vs Vietnam

8:00 p.m.

DSports