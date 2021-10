Amenazaron a Yotún por errar el penalti de Perú contra Argentina

Yoshimar Yotún ha pasado horas muy complicadas luego de errar el penalti que tuvo con la selección peruana en el partido que perdió 1-0 con Argentina en la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022.



El jugador cobró el penalti y el balón se estrelló en el travesaño, provocando las burlas de Nicolás Otamendi y Cristian Romero, rivales argentinos, en un acto criticado. Pero eso no ha sido lo peor para el futbolista inca.



Luego del partido, Yotún recibió amenazas virtuales en su WhatsApp. Así lo confirmó el mismo jugador: “Las críticas siempre van a estar; ya filtrar y atacar, algo muy personal, y escribirme al WhatsApp ya es algo exagerado…y no sé quién filtró. Creo que he borrado como 300 mensajes; como peruano me siento mal que otro peruano me trate así…es injusto”.